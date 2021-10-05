Çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook ile birlikte aynı şirket çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp ve Instagram'a dün 18.41'den sonra saatlerce erişilemedi. 6 saat süren kesinti sonrası vatandaşlar WhatsApp, Instagram ve Facebook düzeldi mi, tekrar çöktü mü? 5 Ekim sosyal medyaya erişim sorunu devam ediyor mu? İşte detaylar… Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

SAATLERCE ERİŞİM KESİLDİ

Facebook'un sınır geçit protokolünde yapılan yeni bir ayar sebebiyle çöktüğü tahmin ediliyor. Şirketin yeni bir güncellemeyi yayına aldığı bunun hemen ardından bütün sistemlerin patladığı fikri hakim. Sorunun nedeni henüz tespit edilemezken, bir siber güvenlik firmasının üst düzey yetkilisi Dane Knecht, internet trafiğini ulaştırmak üzere ağlar tarafından kullanan Facebook Sınır Geçit Protokolü yollarının 'internetten çekildiğini' ifade etti.

WHATSAPP AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi. Şirket, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerini kullandı.

FACEBOOK: KISA SÜREDE NORMALE DÖNMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Facebook'tan yapılan açıklamada, şirketin ürünlerine erişim sorunu olduğunun farkında olduklarını ve uygulamaların en kısa sürede normale dönmesi için çalıştıkları bildirildi.

INSTAGRAM: BİZİMLE KALIN

Instagram'dan yapılan açıklamada ise, "Instagram şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor. Kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz varız!" denildi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

5 EKİM SOSYAL MEDYAYA ERİŞİM SORUNU DEVAM EDİYOR MU?

WhatsApp, Facebook ve Instagram, 6 saatlik kesinti sonrası erişime açıldı.

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