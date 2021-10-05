WhatsApp, Instagram ve Facebook düzeldi mi, tekrar çöktü mü? 5 Ekim sosyal medyaya erişim sorunu devam ediyor mu?
Popüler sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Facebook ve Instagram'a dün 18.40'tan sonra saatlerce erişilemedi. Sosyal medya devleri, peş peşe yaptığı açıklamalarla sorunun çözümü için çalıştıklarını belirtti. Peki, 5 Ekim sosyal medyaya erişim sorunu devam ediyor mu? WhatsApp, Instagram ve Facebook düzeldi mi, tekrar çöktü mü?
Çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook ile birlikte aynı şirket çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp ve Instagram'a dün 18.41'den sonra saatlerce erişilemedi. 6 saat süren kesinti sonrası vatandaşlar WhatsApp, Instagram ve Facebook düzeldi mi, tekrar çöktü mü? 5 Ekim sosyal medyaya erişim sorunu devam ediyor mu? İşte detaylar… Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Facebook'un sınır geçit protokolünde yapılan yeni bir ayar sebebiyle çöktüğü tahmin ediliyor. Şirketin yeni bir güncellemeyi yayına aldığı bunun hemen ardından bütün sistemlerin patladığı fikri hakim. Sorunun nedeni henüz tespit edilemezken, bir siber güvenlik firmasının üst düzey yetkilisi Dane Knecht, internet trafiğini ulaştırmak üzere ağlar tarafından kullanan Facebook Sınır Geçit Protokolü yollarının 'internetten çekildiğini' ifade etti.
Konuyla ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi. Şirket, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerini kullandı.
Facebook'tan yapılan açıklamada, şirketin ürünlerine erişim sorunu olduğunun farkında olduklarını ve uygulamaların en kısa sürede normale dönmesi için çalıştıkları bildirildi.
Instagram'dan yapılan açıklamada ise, "Instagram şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor. Kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz varız!" denildi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
WhatsApp, Facebook ve Instagram, 6 saatlik kesinti sonrası erişime açıldı.
#WhatsApp 'a alternatif olarak hangi uygulamayı kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 5, 2021