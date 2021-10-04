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"Whatsapp,, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını bildirdi.

Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Whatsapp,, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

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Haber: 'Whatsapp,, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta' - Haberler
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