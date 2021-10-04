Whatsapp çoktü mü? Facebook web sitesinde bir mesaj, "Üzgünüz, bir şeyler ters gitti. Üzerinde çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede düzelteceğiz" dedi. Ardından diğer sosyal medya platformlarında da benzer sorunlar yaşandı. Peki, Whatsapp çoktü mü son dakika 4 Ekim!

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? SON DAKİKA 4 EKİM

Facebook ve sahip olduğu uygulamalar WhatsApp, Instagram ve Facebook Messenger, birçok kullanıcının şikayet ettiği gibi ciddi kesintiler nedeniyle dünya çapında yükleme sorunları bildiriyor.

Downdetector, Facebook ve Instagram ile ilgili sorunları bildiren yüzbinlerce insan yer aldı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Popüler sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Facebook ve Instagram'a 18.41'den bu yana erişilemiyor. Sosyal medya devleri, peş peşe yaptığı açıklamalarla sorunun çözümü için çalıştıklarını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise konuyla alakalı olarak "Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.

Çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook ile birlikte aynı şirket çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp ve Instagram'a 18.41 itibariyle erişilemiyor. Uygulamalara erişemeyen kullanıcılar, Twitter'dan mağduriyetlerini dile getirdiler.

"İŞLERİ NORMALE DÖNDÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Konuyla ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi. Şirket, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerini kullandı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

FACEBOOK: KISA SÜREDE NORMALE DÖNMESİ İÇİN ÇALIŞYORUZ



Facebook'tan yapılan açıklamada, şirketin ürünlerine erişim sorunu olduğunun farkında olduklarını ve uygulamaların en kısa sürede normale dönmesi için çalıştıkları bildirildi.

INSTAGRAM: BİZİMLE KALIN



Instagram'dan yapılan açıklamada ise, "Instagram şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor. Kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz varız!" denildi.

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