Instagram Whatsapp çöktü son dakika! Neden çöktü? 2021 Whatsapp Instagram çöktü mü? Whatsapp mesaj gitmiyor! Whatsapp'ta sorun mu var?

Whatsapp çöktü mü son dakika? 2021 Whatsapp Instagram çöktü mü? sorularının yanıtı merak ediliyor. Facebook ve Whatsapp ile beraber işleyen sosyal medya platformu Instagram'da bu sabah saatlerinde birçok kullanıcı tarafından paylaşım yapılamadığı konusunda araştırma yapıldı. Vatandaşlar internette konuyla ilgili en çok "Instagram çöktü mü? Instagram neden paylaşım yapılmıyor? Instagram'da neden post atılmıyor? Instagram uygulaması çöktü mü? Instagramda sorun mu var? Instagram mı çöktü? Instagram bugün neden calışmıyor? Instagram hata veriyor neden? Instagramda neden sorun var? Instagram neden açılmıyor bugün?" sorularını araştırmakta. Instagram'da yaşanan bu sıkıntıyla ilgili detayları haberimizden bulabilirsiniz.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

İnstagram'da sabah saatlerinden itibaren story ve gönderi içerik paylaşamama, DM atamama gibi birçok problem dünya genelinde yaşanmakta. Twitter ve Google'da en çok araştırılan konular arasında yer alan sıkıntı ile Instagram'dan resmi bir açıklama gelmezken, yaşanan problemin kısa bir süre içerisinde düzelmesi bekleniyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

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