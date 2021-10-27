Webinar: Rosetta Stone ile Dil Eğitiminizi Destekleyin!

Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,

Sizleri Rosetta Stone eğitim webinarları hakkında bilgilendirmek isteriz.

Dünyanın en çok tercih edilen online dil eğitim aracı Rosetta Stone Library Solution, başarısı kanıtlı Dynamic Immersion yöntemi ile toplam 40, 000'den fazla kuruma 20 yılı aşkın süredir hizmet vermektedir. Ödül kazanmış etkileşimli yaklaşımı sayesinde dünyadaki milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilmektedir ve artık her yerden ve her zaman erişim imkanı sunmaktadır. Ayrıca, mobil uygulama ile de kullanılabilmektedir. Konuşma, yazma, okuma ve anlama yeteneklerini doğal bir şekilde öğreten Rosetta Stone ile ezber ve çeviri zorunluluğu ortadan kalmaktadır. Rosetta Stone ile İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça ve Türkçe de dahil olmak üzere 30 dil öğrenebilirsiniz.

Rosetta Stone'a bilgisayardan ve mobil uygulama üzerinden erişim ve önemli özelliklerine dair bilgi almak için webinara davetlisiniz.

Alternatif 1

Tarih: 1 Kasım 2021, Pazartesi Saat: 11: 00 - 12: 00 Zoom bağlantı adresi: https://ebsco-turkey. zoom. us/j/8360236059

Alternatif 2

Tarih: 5 Kasım 2021, Cuma Saat: 11: 00 - 12: 00 Zoom bağlantı adresi: https://ebsco-turkey. zoom. us/j/8360236059

Saygılarımızla,

Kütüphane

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet