Web Tarım TV Bursa'nın üreten kadınlarıyla buluştu

Bursalı üreten kadınlar emin adımlarla ilerliyor. Kadın kooperatifleri de bu alanda kadınların en büyük destekçisi. Geçtiğimiz günlerde iki ayrı fuara aynı anda ev sahipliği yapan Bursa'nın tarım fuarlarına da kadınlar damgasını vurdu. Web Tarım TV de üreten kadınlara mikrofon uzattı. Haber : Cem BAYAN

Kamera: Hasan Ejder TAZEOĞLU

Bursa'nın üreten kadınları tarım alanlarında olduğu kadar fuarlara da damga vuruyor. Geçtiğimiz günlerde iki ayrı fuara ev sahipliği yapan Bursa'da kadın üreticileri yeniliklerle tanışırken kendi emekleri ile sektör temsilcilerini buluşturma imkanı buldu.

Web tarım tv de fuarda Bursa'nın üreten kadınlarının nabzını tuttu.

Yenişehir Hatunişi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden Tuğba Tarım "Fuarlar yeni müşterilere ürünlerimizi ulaştırmak açısından iyi bir başlangıç oluyor. Bakanlığımızın bize verdiği fırsat için teşekkür ederiz. Bursa çok değerli hem toprak hem de sanayi açısından. " dedi.

Mudanya Kadınları Kooperatifi Başkanı Şennur Kocakurt fuarın bir fırsat olduğunu düşündüğünü belirtti. Kocakurt, "Uzun bir aradan sonra açılan fuar, makine ve üreticiler aracısından kitlelere hitap ediyor. Biz de ürünlerimizi sergilediğimiz önemli bir fırsat. " Diye konuştu.

Tirilyeli Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Emir Işık, "Fuar bize müşterilerle bir araya gelip ürünlerimizi satabilme olanağı sağlıyor. Kadınlar, kooperatifler kurarak ve gerekli desteklerle daha iyi yerlere gelebilirler. " ifadeleriyle kooperatifçiliğe vurgu yaptı.

Zeyniler Çalıkuşu Kadın Kooperatifi Başkanı Mahinur Makar, kadınların üretime katılmasını vurgulayarak, "Kadın kooperatiflerine, üreticilerine yer verilmesi bizleri mutlu ediyor. Kadın kooperatiflerine girişimcilik kapsı açan il tarım ve orman müdürlüklerine ve fuar yetkililerine teşekkür ediyorum. " dedi.

Karacabey Dağkadı Üreten Kadınlar Derneği Kooperatifi'nden Sevda Acar Bozduman da kadın üretiminin önemine değindi. "Tarım fuarına katılarak yeni insan ve firmalarla buluşuyoruz. Kendimiz üretiyoruz, kendimiz yetiştiriyoruz. Kadının gücü var, en saygı duygu duyduğumuz şey budur. Kadının isteyip de yapamayacağı şey yoktur. Her kadın ayakları üzerinde durmasını bilmeli ve işlerine dört elle sarılmalıdır. " İfadelerini kullandı.

Fuarda eşiyle birlikte ürettiği lavantaları tanıtan Nilüfer Şahin üretimden memnun olduğunu söyledi ve şunları ekledi: "Yabani otla mücadeleyi verdikten sonra gayet ürünü işleyebiliyoruz. Bu yıl iki ürün alma fırsatımız oldu. Temmuz 12'sinde hasat etmiştik. Dün çiçekler yeniden açtı. " bursa tarım fuar kadın üreticiler kooperatifler

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