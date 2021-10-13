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WASHINGTON - Çevrecilerin Beyaz Saray yakınlarında düzenlediği miting üçüncü gününde

AA / Yasin Öztürk - Haberler | Güncel

ABD'de yüzlerce Yerli Amerikalı ve çevreci örgütlerin destekçilerinin, her yıl 11 Ekim'de kutlanan Yerli Halklar Günü kapsamında, Beyaz Saray önündeki Lafayette Park'ta düzenledikleri miting, üçüncü gününde de devam etti.

ABD'de yüzlerce Yerli Amerikalı ve çevreci örgütlerin destekçilerinin, her yıl 11 Ekim'de kutlanan Yerli Halklar Günü kapsamında, Beyaz Saray önündeki Lafayette Park'ta düzenledikleri miting, üçüncü gününde de devam etti.

WASHINGTON - Çevrecilerin Beyaz Saray yakınlarında düzenlediği miting üçüncü gününde

WASHINGTON - Çevrecilerin Beyaz Saray yakınlarında düzenlediği miting üçüncü gününde

WASHINGTON - Çevrecilerin Beyaz Saray yakınlarında düzenlediği miting üçüncü gününde

WASHINGTON - Çevrecilerin Beyaz Saray yakınlarında düzenlediği miting üçüncü gününde
AA / Yasin Öztürk - Son Dakika Haberleri
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Haber: WASHINGTON - Çevrecilerin Beyaz Saray yakınlarında düzenlediği miting üçüncü gününde - Haberler
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