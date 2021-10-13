WASHINGTON - Çevrecilerin Beyaz Saray yakınlarında düzenlediği miting üçüncü gününde
AA / Yasin Öztürk - Haberler | Güncel
ABD'de yüzlerce Yerli Amerikalı ve çevreci örgütlerin destekçilerinin, her yıl 11 Ekim'de kutlanan Yerli Halklar Günü kapsamında, Beyaz Saray önündeki Lafayette Park'ta düzenledikleri miting, üçüncü gününde de devam etti.
ABD'de yüzlerce Yerli Amerikalı ve çevreci örgütlerin destekçilerinin, her yıl 11 Ekim'de kutlanan Yerli Halklar Günü kapsamında, Beyaz Saray önündeki Lafayette Park'ta düzenledikleri miting, üçüncü gününde de devam etti.