WASHINGTON - Çevrecilerin Beyaz Saray yakınlarında düzenlediği miting ikinci gününde - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

WASHINGTON - Çevrecilerin Beyaz Saray yakınlarında düzenlediği miting ikinci gününde

AA / Yasin Öztürk - Haberler | Güncel

Yüzlerce Yerli Amerikalı ve çevre savunucusu örgütlerinin destekçilerinin Beyaz Saray yakınlarında düzenlediği miting ikinci gününde devam etti.

Yüzlerce Yerli Amerikalı ve çevre savunucusu örgütlerinin destekçilerinin Beyaz Saray yakınlarında düzenlediği miting ikinci gününde devam etti.

Protestocular pankartlar taşıdı ve adalet talep eden sloganlar attı. Mitingin düzenleyicisi "İnsanlar Fosil Yakıtlara Karşı" grubu, destekçilerine etkinliğe katıldıkları için birçoğunun tutuklanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

WASHINGTON - Çevrecilerin Beyaz Saray yakınlarında düzenlediği miting ikinci gününde

WASHINGTON - Çevrecilerin Beyaz Saray yakınlarında düzenlediği miting ikinci gününde

WASHINGTON - Çevrecilerin Beyaz Saray yakınlarında düzenlediği miting ikinci gününde

WASHINGTON - Çevrecilerin Beyaz Saray yakınlarında düzenlediği miting ikinci gününde
AA / Yasin Öztürk - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Mahmut Özer Mustafa Şentop
Magazin Mehmet Aktaş Edis Seda Sayan Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Fernando Alonso Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Demir Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: WASHINGTON - Çevrecilerin Beyaz Saray yakınlarında düzenlediği miting ikinci gününde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 19:04:29. #1.11#