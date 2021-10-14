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Wall Street Journal: ABD, Afganistan'dan tahliye uçuşlarını sürdürmeyi planlıyor

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
Wall Street Journal: ABD, Afganistan'dan tahliye uçuşlarını sürdürmeyi planlıyor

Wall Street Journal gazetesi, ABD'nin Afganistan'da kalan az sayıda Amerikan vatandaşı ile özel göçmen vizesi için yeterli şartlara sahip çok sayıda Afgan'ı ülkeden çıkarmak için tahliye uçuşlarını sürdürmeyi planladığını yazdı.

Wall Street Journal gazetesi, ABD'nin Afganistan'da kalan az sayıda Amerikan vatandaşı ile özel göçmen vizesi için yeterli şartlara sahip çok sayıda Afgan'ı ülkeden çıkarmak için tahliye uçuşlarını sürdürmeyi planladığını yazdı.

Wall Street Journal'ın üst düzey ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre, 30 Ağustos'ta Afganistan'dan ayrılan ABD, bu ülkede kalan Amerikan vatandaşları ve özel göçmen vizesi için yeterli şartlara sahip Afganları ülkeden çıkarmak için yıl sonundan önce tahliye uçuşlarını yeniden başlatmayı planlıyor.

Afganistan'daki 20 yılın ardından 31 Ağustos'ta bu ülkeden çıktıktan sonra Kabil havalimanı ve Mezar-ı Şerif havalimanı üzerinden çok az tahliye uçuşu gerçekleştirdiklerine işaret eden yetkililer, bazı tahliyelerin de kara yolu ile Orta Asya ülkeleri ve Pakistan üzerinden olduğunu anımsattı.

Tahliye uçuşlarının yeniden başlaması için henüz net bir tarih olmadığını belirten yetkililer, yolcuların belgeleri, diğer ülkeler üzerinden uçuş izni, Taliban ve diğer yabancı hükümetler ile yürütülecek prosedürler üzerine çalışıldığını aktardı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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