Vücuduna sarılı vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler
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Vücuduna sarılı vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Vücuduna sarılı vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi

Bilecik'te şüpheli bir şahsın üzerinde arama yapan polis ekipleri, vücuduna sarılı vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te şüpheli bir şahsın üzerinde arama yapan polis ekipleri, vücuduna sarılı vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan, nakleden ve ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan operasyonda M.A. isimli şahsın gözaltına aldı. Şahsın üzerinde yapılan aramada vücuduna sarılı vaziyette 94,19 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şüpheli ' Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçundan çıkarıldığı Bilecik Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK

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