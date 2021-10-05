Voleybol Kadın Millilerimizden Sizlere Mesaj Var! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol Kadın Millilerimizden Sizlere Mesaj Var!

Habermetre - Haberler | Toplum
Voleybol Kadın Millilerimizden Sizlere Mesaj Var!

Voleybol Kadın Millilerimizden Sizlere Mesaj Var! Vizyon Çağdaş ve kurumsal bir yapıda İşitme engelli bireylere yönelik spor branşlarına yaygınlık ve katılım kazandırmak, uluslararası alanda sürekliliği sağlamak.

Voleybol Kadın Millilerimizden Sizlere Mesaj Var! Vizyon Çağdaş ve kurumsal bir yapıda İşitme engelli bireylere yönelik spor branşlarına yaygınlık ve katılım kazandırmak, uluslararası alanda sürekliliği sağlamak. Misyon Uluslararası düzeyde rekabet edecek altyapıyı oluşturmak, spor kültürünü işitme engelli bireylerin oluşturduğu topluma benimsetmek. İşitme Engelli spor branşlarının ekonomisini büyüten güçlü, finansal bir yapıya sahip olmak.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Mustafa Şentop Ezgi Mola
Spor Ahmet Nur Çebi Mesut Özil Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Ömer Fatih Sayan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Voleybol Kadın Millilerimizden Sizlere Mesaj Var! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 20:13:06. #1.13#