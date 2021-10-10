Vodafone'dan devretme özelliği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vodafone'dan devretme özelliği

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vodafone'dan devretme özelliği

Vodafone, ayarlanabilen tarife yapısıyla Süper Uyumlu+ Tarife'ye 'devretme özelliği' eklediğini açıkladı.

Vodafone, ayarlanabilen tarife yapısıyla Süper Uyumlu+ Tarife'ye 'devretme özelliği' eklediğini açıkladı. Böylece kullanıcılar, kullanmadıkları GB (Gigabyte), dakika ve Sms haklarını bir sonraki aya devredebilecek.

Vodafone, ayarlanabilen tarife yapısıyla Süper Uyumlu+ Tarife'ye iki yeni özellik eklediğini duyurdu. Böylece Süper Uyumlu+ Tarife'yi kullanan müşterilerin, tarifenin devretme özelliğinden de yararlanabileceği ve bu özellikle kullanmadıkları GB (GigaByte), dakika ve SMS hakları bir sonraki aya devredebileceği belirtildi.

"MÜŞTERİLER İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA TARİFE İÇERİĞİ DEĞİŞTİREBİLİR"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Süper Uyumlu+ Tarifemiz, ihtiyaca göre ayarlanabilen tarife yapısıyla Türkiye'de ilk ve tek. Bu tarifeyi kullanan müşterilerimiz, değişen ihtiyaçları doğrultusunda tarife içeriklerini de Vodafone Yanımda üzerinden tek tıkla kolayca değiştirebiliyor. Böylece, müşterimiz tarifeye değil, tarifemiz müşteriye uyum sağlıyor. Vodafone Faturalı'ya yeni gelen her 3 müşteriden bu tarifeyi tercih ediyor. Sürekli yeni özelliklerle geliştirdiğimiz Süper Uyumlu+ Tarife'de iki önemli değişiklik yaptık. Buna göre müşterilerimiz, tarifemizin devretme özelliğinden yararlanarak, kullanmadıkları GB, dakika ve SMS haklarını bir sonraki aya devredebiliyor. Ayrıca, tarifemizin içerik alternatiflerini de artırdık. Böylece müşterilerimiz, ihtiyaçlarına en uygun içeriği seçebiliyor. Vodafone olarak, müşterilerimize dijital dünyanın heyecan verici yeniliklerini sunmaya devam edeceğiz."

AYDA BİR KEZ İÇERİK DEĞİŞİMİ

Süper Uyumlu+ Tarife kullanıcılarının, aktivasyon anında tarifelerindeki içerikleri ihtiyaçlarına göre seçmesi durumunda kullanmadıkları içerikler için ödeme yapmak zorunda kalmadığını belirten Şahin, "İhtiyaçları değiştiğinde ayda bir kez tarifelerini değiştirmeden tek tıkla içeriklerini değiştirebiliyor ve tarifelerindeki içerikleri ne zaman ve nasıl güncellemeleri gerektiği konusunda dijital asistan TOBi'den danışmanlık alabiliyor" diye konuştu.

"DURMA ÖZELLİĞİ HEDİYE"

Yeni özelliklerle müşterilerin kendi oluşturduğu tarifeleri aşmaması için TOBi tarafından yönlendirildiğini de söyleyen Şahin, "Müşterimiz isterse, hediye 'durma özelliği'ni alabiliyor. Durma özelliği ile kullanıcının faturası kendiliğinden duruyor ve kullanıcı istemedikçe fatura tutarı aşılmıyor. Durma özelliği hediyesi, Vodafone Yanımda uygulamasından TOBi'ye 'durma özelliği' yazılarak aktifleştirilebiliyor" bilgini verdi.

TOBi'DEN DANIŞMANLIK

Vodafone'un bireysel müşterileriyle 700'den fazla konuda ayda 7 milyona yakın sohbet gerçekleştiren, Yapay Zeka tabanlı kişisel asistan TOBi'nin, Süper Uyumlu+ Tarife kullanıcılarına genel olarak tarifenin içerik değiştirme özelliği olduğu konusunda bilgilendirme yaptığını kaydeden Şahin, TOBİ'nin öneri sunduğu müşterilerin içerik değiştirme özelliğini 3 kat daha fazla kullandığını da sözlerine ekledi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Işıl Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Ozan Tufan Stefan Kuntz Sergen Yalçın Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vodafone'dan devretme özelliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 11:58:42. #1.17#