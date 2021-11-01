Virginia'da yarın yapılacak valilik seçimlerinde adayların kıyasıya yarışı sürüyor

ABD'nin en önemli eyaletlerinden Virginia'da yarın yapılacak eyalet valiliği seçimlerinde, Cumhuriyetçi aday Glenn Youngkin anketlerde Demokrat Terry McAuliffe'nin 1,6 puan önünde görünüyor.

Bugüne kadar "Demokratların Kalesi" olarak nitelendirilen Virginia eyaletinde yarın yapılacak seçimlerde, McAuliffe ve Youngkin arasındaki yarış, başa baş sürüyor.

ABD'deki anketlerin ortalamasını alan Real Clear Politics'e göre, Cumhuriyetçi aday Youngkin yüzde 48,4 oy oranına sahipken, Demokrat aday McAuliffe yüzde 46,8 ile rakibini yakından izliyor.

Öte yandan eyalette valilik seçimlerinde erken oy sistemine katılan seçmenlerin sayısı da son yılların en yüksek seviyesinde.

Eyalette, dün sona eren erken oy sürecine katılan seçmen sayısı yaklaşık 1,1 milyona ulaşırken; erken oyların sonucunun da yarın diğer oylarla açıklanacak olması sonuçlar hakkında ön fikir vermiyor.

Demokratlar, Virginia'daki durumdan endişeli

Hem Beyaz Saray'da hem de Kongrenin her iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senatoda üstünlüğü elinde tutan Demokratlar, Virginia'daki valilik seçimlerini kaybetmekten endişeli.

Biden'ın 2020'deki başkanlık seçimlerinde 10 puan fark ile kazandığı Virginia'da Cumhuriyetçi bir adayın kazanması durumunda Demokratlar, 2022 Kongre ara seçimlerinde ve 2024 başkanlık seçimlerinde zor duruma düşebilir.

Durumun farkında olan Demokratlar ve Beyaz Saray, McAuliffe'ye desteğini son günlerde artırdı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama televizyon reklamlarından, ABD Başkanı Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris de geçen hafta McAuliffe'nin mitinglerine katılarak Demokrat aday için oy istedi.

Demokratlar ve Biden, son günlerde Afganistan'dan çıkış süreci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, enflasyon, tedarik zinciri sıkıntısı, benzin fiyatlardaki artış nedeniyle anketlerde düşüşte. Analistler, bu durumun Virginia'daki seçimi de büyük oranda etkilediğini belirtiyor.

Trump'tan Youngkin'e destek

Eski ABD Başkanı Cumhuriyetçi Donald Trump da bugün yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyetçi aday Youngkin'e destek verdi.

Basının sanki kendisi ve Youngkin'i iyi anlaşamıyormuş gibi göstermeye çalıştığını savunan Trump, "Biz, Youngkin ile gayet iyi anlaşıyoruz ve birçok konuda aynı politikalara inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Youngkin kimdir?

Virginia eyaletinin başkenti Richmond'da 1966'da dünyaya gelen Youngkin, Rice Üniversitesinde mühendislik eğitimi aldı, Harvard Üniversitesinde işletme bölümünden mezun oldu.

Siyasete girmeden önce yaklaşık 25 yıl özel sektörde çalışan Youngkin, burada CEO'luğa kadar yükseldi.

Youngkin, 2020 Eylül'de çalıştığı şirketten istifa etti ve Virginia Valiliği için adaylığını açıkladı. 10 Mayıs 2021'de yapılan ön seçimleri kazanan Youngkin, anketlerde beklenmedik şekilde yükselerek Demokrat adayın önüne geçti.

McAuliffe, Virginia'nın eski valisi

Demokrat aday McAuliffe, 1957'de New York'ta dünyaya geldi ve uzun yıllar siyasette aktif olarak görev aldı.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın 1996 seçimlerinde ve Hillary Clinton'ın 2016 seçimlerindeki kampanyalarında aktif görev alan McAuliffe, 2014-2018 döneminde Virginia'nın 72. valisi olarak görev yaptı.

Geçen yıl 2021 valilik seçimleri için tekrar adaylığını açıklayan McAuliffe, 8 Haziran'da yapılan ön seçimleri kazanarak Demokratların Virginia valisi adayı oldu.

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