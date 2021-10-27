Virginia'da valilik seçimine günler kala adayların başa baş mücadelesi sürüyor

ABD'nin Virginia eyaletinde 2 Kasım Salı günü yapılacak valilik seçimlerine günler kala anketlerde üstünlüğü koruyan Demokrat aday Terry McAuliffe ile Cumhuriyetçi aday Glenn Youngkin arasında 1 puandan daha az fark var.

Bugüne kadar "Demokratların Kalesi" olarak nitelendiren Virginia eyaletinde 2 Kasım'da yapılacak eyalet valiliği seçimlerinde başa baş yarış sürüyor.

ABD'deki anketlerin ortalamasını alan Real Clear Politics'e göre, anketlerde Demokrat aday McAuliffe şu anda yüzde 46,5 oy oranına sahipken, Cumhuriyetçi aday Youngkin yüzde 45,7 ile rakibini yakından izliyor.

Analistlere göre, seçime 1 haftadan az kalmışken iki aday arasında 1 puandan daha az fark olması, seçimlerin kıyasıya bir yarış içinde süreceğinin göstergesi.

Beyaz Saray Virginia'daki durumdan endişeli

Öte yandan, ABD merkezli yayın kuruluşu "The Hill'in" haberine göre, Beyaz Saray Virginia'daki valilik yarışını Cumhuriyetçilerin kazanmasından endişeli.

Biden yönetimi, Virginia'daki sonucun 2022'de yapılacak Kongre ara seçimlerinde ve 2024 başkanlık seçimlerinde Biden'ın performansını büyük oranda etkileyeceğini düşünüyor.

Biden'dan McAuliffe için miting

ABD Başkanı Biden, yarın başlayacak Avrupa turu için ABD'den ayrılmadan önce, dün akşam Virginia'nın Arlington kentinde McAuliffe için bir mitinge katıldı.

En son 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerinde Virginia'yı 10 puan farkla kazanan Biden, halktan McAuliffe'ye destek vermelerini istedi.

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