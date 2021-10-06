Virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı

Bingöl'de virajı alamayan otomobilin takla atıp şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de virajı alamayan otomobilin takla atıp şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Genç ilçesi köprü girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kadir Ö. idaresinde 32 ABL 946 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan otomobil şarampole yuvarlanırken, kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçlerine bildirdi. Kazada araç içinde bulunan sürücü ve bir çocuk itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı

Virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
5. kattan havalandırma boşluğuna düşen çocuk nefes kesen operasyon ile kurtarıldı

5. kattan havalandırma boşluğuna düşen çocuk nefes kesen operasyon ile kurtarıldı

 Ankara'da kontrolden çıkan otomobil iki çekiciye çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil iki çekiciye çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

 Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Mithat Sancar Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Pınar Deniz Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Serdar Aziz Ersun Yanal Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 14:55:26. #1.17#