Villa kiralayıp, uyuşturucu yetiştirdiler - Haberler
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Villa kiralayıp, uyuşturucu yetiştirdiler

Demirören Haber Ajansı / Levent Yengün - Haberler | Güncel

ANTALYA'da haklarında arama kararı olan, kiraladıkları 2 villada saklanıp, uyuşturucu madde imal ederek sattıkları saptanan Z.E. ile kardeşi A.E., yakalandı.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da haklarında arama kararı olan, kiraladıkları 2 villada saklanıp, uyuşturucu madde imal ederek sattıkları saptanan Z.E. ile kardeşi A.E., yakalandı. Gözaltına alınan kardeşlerin, kenevir yetiştirmek için kurduğu düzenekler jandarma kamerasına yansıdı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde 22 ayrı nitelikli suçtan hakkında 14 yıl hapis kararı bulunan Z.E. ile taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan aranan kardeşi A.E.'nin, anneleri F.E. adına iki villa kiraladığını tespit etti. Birbirine 1,5 kilometre uzaklıktaki villalarda saklanıp, uyuşturucu madde imal ederek sattıkları belirlenen şüphelilerin kaldıkları villaya ekipler eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda 2 kardeşin kiraladıkları villaların ikinci kat odalarında özel düzenek kurup yetiştirdikleri 249 kök kenevir, 425 gram kubar esrar ve 2 terazi ele geçirildi. Kardeşler, gözaltına alındı. Operasyonda iki kardeşin kenevir ekip, yetiştirmek için hazırladığı odalardaki düzenekler jandarma kamerasınca görüntülendi.


Villa kiralayıp, uyuşturucu yetiştirdiler

Villa kiralayıp, uyuşturucu yetiştirdiler

Villa kiralayıp, uyuşturucu yetiştirdiler

Villa kiralayıp, uyuşturucu yetiştirdiler
Demirören Haber Ajansı / Levent Yengün - Son Dakika Haberleri
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