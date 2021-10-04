Vezirköprü'de belediye binasının taşlanmasıyla ilgili iki muhtar görevden uzaklaştırıldı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde arazi toplulaştırması eylemi sırasında belediye binasının taşlanmasıyla ilgili 2 muhtar görevden uzaklaştırıldı.
SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde arazi toplulaştırması eylemi sırasında belediye binasının taşlanmasıyla ilgili 2 muhtar görevden uzaklaştırıldı.
Vezirköprü Kaymakamlığı, belediye binasının taşlanmasıyla ilgili Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde Adatepe Mahallesi Muhtarı Cemil Akbaş ve Esentepe Mahallesi Muhtarı Semra Ersoy hakkında görevden uzaklaştırma kararı aldı.
Kaymakam Halid Yıldız imzasıyla iki muhtara tebliğ edilen kararla, muhtarlardan mühürlerini Vezirköprü Kaymakamlığına teslim etmeleri istendi.
Vezirköprü'de 27 Eylül'de Arazi Toplulaştırması Projesi'ne tepki amacıyla Vezirköprü Belediyesi önünde düzenlenen eylem sırasında belediye binası taşlanarak camları kırılmış, olayla ilgili 21 kişi gözaltına alınmıştı, şüphelilerden 6'sı tutuklanmıştı.