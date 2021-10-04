Vezirköprü'de belediye binasının taşlanmasıyla ilgili iki muhtar görevden uzaklaştırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vezirköprü'de belediye binasının taşlanmasıyla ilgili iki muhtar görevden uzaklaştırıldı

AA / İrfan Ağca - Haberler | Güncel
Vezirköprü'de belediye binasının taşlanmasıyla ilgili iki muhtar görevden uzaklaştırıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde arazi toplulaştırması eylemi sırasında belediye binasının taşlanmasıyla ilgili 2 muhtar görevden uzaklaştırıldı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde arazi toplulaştırması eylemi sırasında belediye binasının taşlanmasıyla ilgili 2 muhtar görevden uzaklaştırıldı.

Vezirköprü Kaymakamlığı, belediye binasının taşlanmasıyla ilgili Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde Adatepe Mahallesi Muhtarı Cemil Akbaş ve Esentepe Mahallesi Muhtarı Semra Ersoy hakkında görevden uzaklaştırma kararı aldı.

Kaymakam Halid Yıldız imzasıyla iki muhtara tebliğ edilen kararla, muhtarlardan mühürlerini Vezirköprü Kaymakamlığına teslim etmeleri istendi.

Vezirköprü'de 27 Eylül'de Arazi Toplulaştırması Projesi'ne tepki amacıyla Vezirköprü Belediyesi önünde düzenlenen eylem sırasında belediye binası taşlanarak camları kırılmış, olayla ilgili 21 kişi gözaltına alınmıştı, şüphelilerden 6'sı tutuklanmıştı.

AA / İrfan Ağca - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Ekrem İmamoğlu
Magazin Şafak Sezer Meghan Markle Prens William Amelia Hamlin
Spor Oğuzhan Özyakup Emre Belözoğlu Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vezirköprü'de belediye binasının taşlanmasıyla ilgili iki muhtar görevden uzaklaştırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 18:23:14. #1.12#