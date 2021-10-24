"VEYSEL ÖKSÜZ VE ŞİİRLERİ" KİTABI 3.KEZ BASILDI

KONYA (Habermetre) - Selçuklu Belediyesi, Mevlana aşığı olan Konyalı edebiyat insanı Veysel Öksüz'ün şiir kitabını 3. kez basarak kültür ve yayın hayatına sunduğu katkıya bir yenisini daha ekledi.

Kültür ve sanata olan katkılarını her platformda ortaya koyan Selçuklu Belediyesi Konya'nın yetiştirdiği Mevlana ve tasavvuf aşığı şair Veysel Öksüz'ün "Veysel Öksüz ve Şiirleri" adlı kitabını 3. kez bastırarak edebiyat dünyasına yeniden kazandırdı.

Selçuklu Belediyesi tarafından 3. kez basımı yapılan "Veysel Öksüz ve Şiirleri" kitabı üç ana bölümden oluşuyor. Birinci bölümde, Veysel Öksüz'ün hayatı ve eserlerinden, ikinci bölümde, aruz vezniyle yazılan şiirlerinden, üçüncü bölümde, hece vezniyle yazılan şiirlerinden bahsediliyor. Ayrıca, eserde divan edebiyatına ait eski sözcüklerin Türkçe anlamları, aruz vezniyle yazılan şiirlerinden kaside, gazeller, Mesnevi gibi örnekler, hece vezniyle yazılan şiirlerinden koşmalar, semailer, serbest düzenli nazımlar gibi örnekler ele alınıyor. Kitabın sonlarına doğru kronolojik sıraya göre ilerleyen ve şairin anılarından oluşan fotoğraflara yer veriliyor.

1927 yılında Yarma'da dünyaya gelen ve kendi imkanlarıyla sanat alanında gayret göstererek son dönem divan edebiyatında takdire şayan çalışmalar yapan ve 1993 yılında hayata gözlerini yuman şair Veysel Öksüz'ün edebi mirası Selçuklu Belediyesi tarafından 3. kez 3 bin adet basılarak gelecek nesillere emanet olarak bırakıldı.

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