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Veteriner Fakültesi Oryantasyon Programı Gerçekleşti

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Veteriner Fakültesi Oryantasyon Programı Gerçekleşti

Veteriner Fakültesi Oryantasyon Programı Gerçekleşti Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Oryantasyon Eğitimi, 4-8 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşti.

Veteriner Fakültesi Oryantasyon Programı Gerçekleşti Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Oryantasyon Eğitimi, 4-8 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşti.

Oryantasyon eğitimine; Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Bülent Ulutaş ve Doç. Dr. Göksel Erbaş, akademisyenler ve birinci sınıf öğrencileri katıldı.

Bir hafta süren program kapsamında üniversitenin öğrencilere sunduğu olanaklar ve fakültenin eğitim faaliyetleri ile sosyal olanakları konusunda sunumlar ve tanıtımlar yapılarak öğrencilere çeşitli bilgilendirmelerde bulunuldu. Programın ilk gününde Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Aysun Koç, Fakülte tanıtımını içeren sunumunu gerçekleştirdi.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum, veteriner hekimliği mesleğinin tarihi çok eskilere dayanan; hayvan sağlığına hizmet ettiği kadar, insan sağlığını da esas alan bir meslek olduğunu belirtti ve "Sizlere düşen görev mesleğinize ait tüm akademik ve bilimsel bilgileri edinmenizdir. 1992 yılında kurulan Veteriner Fakültemiz 24 yıldır aralıksız verdiği mezunları ile Veteriner hekimliği camiasına katkılarını ve desteklerini sunmakta ve sunmaya devam etmektedir. " sözleri ile Fakülte hakkında bilgi verdi.

Oryantasyonun eğitimleri kapsamında Dr. Öğretim Üyesi Sedat Arslan tarafından meslek tanıtımı sunumu, Prof. Dr. Pınar Alkım Ulutaş tarafından Biyogüvenlik sunumu, Prof. Dr. Selim Sekkin tarafından akreditasyon sunumu ve çeşitli öğrenci topluluklarının tanıtım sunumları gerçekleştirildi. Oryantasyonun son günü ise Psikolog Evrim Güreşen tarafından Gençlik Sorunları Araştırma Merkezi tanıtımı yapıldı.

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