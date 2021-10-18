Veteriner Fakültesi'nden sektöre katkı sağlayacak proje

BURSA (Habermetre) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi'nde, kırsal aile işletmelerinde özellikle yumurta tavuklarında önemli can ve verim kayıplarına neden olan Kırmızı Tavuk Akarı konulu bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. Zeki Durak, Uz. Sabri Bayram, Uz. Talha Göktaş, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden Prof. Dr. Zihni Demirbağ, Prof. Dr. İsmail Demir, Arion İlaç Ar-Ge firmasından Yiğit Altav, Dr. Suna Aslı Zengin ve Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Aydın katıldı. Kırsal aile işletmeleri ile yumurta tavukçuluğunda Kırmızı Tavuk Akarı, etkileri, ekonomik kayıplar ve biyogüvenlik sorunlarına ilişkin 3 farklı sunu (BUÜ, KTÜ, ARİON) yapılarak, detaylar üzerinde fikir alışverişi gerçekleştirildi.

DEKAN YILDIZ: TİCARİLEŞMİŞ İLK ÜRÜNLERDEN BİRİ OLACAK

Toplantı hakkında açıklamada bulunan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız; "Söz konusu akarın, Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'deki sektör temsilcileri ile küçük aile işletmelerinde büyük bir sorun oluşturduğu biliniyor. Bu nedenle son bir yıldır süren BUÜ, KTÜ, ARİON-ARGE ortaklığı ile geliştirilen, tamamen yerli bir biyolojik ürünün saha çalışması ve eğitimlerinin BEBKA desteği ile Bursa'da yapılabileceği ve ticari ürün haline getirilebileceği ortak görüşü oluştu. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda (BUÜ, KTÜ, ARİON) söz konusu etkene karşı son derece tesirli olduğu belirlenen bu biyolojik ürün; kalıntı içermeyen ve biyogüvenlik düzeyi yüksek, aynı zamanda Veteriner Hayvancılık alanında ticarileşmiş ilk ürünlerden biri olacak" diye konuştu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri