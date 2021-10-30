Vestel, Nusrat filminin ana sponsorlarından ilki oldu

ÇANAKKALE (AA) - Vestel, Çanakkale'ye 30 Ekim 1914'te gelen ve burada kahramanlık destanı yazan Nusrat Mayın Gemisi'nin hikayesini anlatan Nusrat: Demir ve Kan filminin ana sponsorlarından ilki oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kültür sanat ve spor alanındaki sorumluluklarına bir yenisini ekleyen Vestel, Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale'de savaşın kaderini ve tüm dünya tarihini değiştiren Nusrat Mayın Gemisi'nin mücadelesini beyaz perdeye taşıyacak olan Nusrat: Demir ve Kan filminin ana sponsorluğu için anlaşma imzaladı.

Vestel, 30 Ekim 1914'te geldiği Çanakkale'yi geçilmez kılan Nusrat Mayın Gemisi'nin hikayesini anlatacak filme sponsorluk desteğini bu anlamlı günde açıkladı.

Filmin yönetmenliğini Ayla ve Müslüm gibi yapıtlarıyla tanınan Türk sinemasının başarılı ismi Can Ulkay üstlenecek. Filmin hazırlıklarına, yapımcı Sertuğ Alptekin tarafından 19 ay önce başlandı.

2023'te vizyona girmesi planlanan filmin hedefi tüm dallarda Oscar adaylığı. Tüm dünyada aynı gün vizyona girecek olan film, vizyona girmeden önce Cannes Film Festivali'nde de gösterilecek.

"Nusrat: Demir ve Kan filmiyle dünya, Türklerin kahramanlıklarına bir kez daha şahit olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Ticaret AŞ Genel Müdürü Ergün Güler, Vestel olarak sosyal sorumluluk vizyonları doğrultusunda en önemli evrensel değerlerden kültür ve sanata destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Türk askerinin Ulu Önder Atatürk liderliğinde, destanlar yazdığı Çanakkale Deniz Zaferi'ni anlatan Nusrat: Demir ve Kan filmiyle dünya, Türklerin kahramanlıklarına bir kez daha şahit olacak. Tarihimizin dünyaya ve gelecek nesillere doğru aktarılmasında önemli bir yeri olacak bu kıymetli yapımın ana sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapımcı Sertuğ Alptekin ise Nusrat: Demir ve Kan filminin, içinde hem Türkiye Cumhuriyeti hem de dünya sineması açısından birçok ilkleri barındıran bir yapıt olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Filmde en ufak bir tarihsel ve askeri hataya yer vermemek adına 19 aydır hem yurt dışı hem yurt içi kaynak, doküman ve hatıratlar üzerinde sağlamalarla kronoloji çıkartan bir araştırma ekibiyle titizlikle çalışıyoruz. Nusrat'ın Komutanı Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey'in torunu Cihat Gündoğdu ve Baş çarkçısısı Ön Yüzbaşı Ali Yaşar Bey'in torunu Atilla Denizalp de çalışmalarımıza destek veriyor. Daha önce Çanakkale Savaşları'nın kara cephesine dair birçok film yapılmış iken esas olan deniz cephesi ve Çanakkale Deniz Zaferi hiç konu edilmemişti. Biz de tüm dünyaya, dünya tarihini bir günde değiştiren yegane olay olan Nusrat Mayın Gemisi'ni ve Çanakkale Deniz Zaferi'ni göstermeyi hedefledik. Bize bu zorlu ve uzun süreçte ilk destek olan Vestel ailesine teşekkürlerimizi sunarız."

Haberi Kaydet