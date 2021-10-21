Vergili'den Gümüş'e Ziyaret
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Karabük İl Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Kıdemli Albay Garip Gümüş'e, Belediye Başkan Yardımcımız Seher Berker ile birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
KARABÜK (Habermetre) - Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Karabük İl Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Kıdemli Albay Garip Gümüş'e, Belediye Başkan Yardımcımız Seher Berker ile birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vergili; "İl Jandarma Komutanı Albay Gümüş'e görevinde başarılar dilerim. " dedi.
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