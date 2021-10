Venom Zehirli Öfke ne zaman çıkacak Türkiye'de? Venom 2 vizyon tarihi

Venom Zehirli Öfke ne zaman çıkacak Türkiye'de? sorusunun yanıtı merak ediliyor.Serinin ikinci filmi olan Venom Zehirli Öfke, ilk filmin aksine daha büyük bir beklenti yaratıyor. Tom Hardy'nin Venom karakterini canlandıracağı serinin ikinci filmi internette en çok merak edilen konular arasına girdi. Venom 2 ile ilgili araştırma yapan sinema severler "Venom 2 ne zaman çıkacak? Venom Zehirli Öfke 2 oyuncuları kimler? Venom 2 ne zaman sinemalarda? Venom 2 konusu ne? İşte Venom 2 Fragmanı!" sorularını araştırmakta. IMAX 3D alternatifiyle vizyona girecek olan film ile ilgili detaylı bilgilere ve filmin fragmanına haberimizin devamından erişebilirsiniz.

VENOM ZEHİRLİ ÖFKE NE ZAMAN ÇIKACAK TÜRKİYE?

Venom serisinin ikinci filmi" Let There Be Carnage" türkçe adıyla"Zehirli Öfke" fimininAmerika Birleşik Devletlerinde vizyona çıkış tarihi daha önce 17 Mayıs 2021 olarak belirtilmiş ancak Covid-19 nedeniyle askıya alınmıştı. Filmin ABD resmi çıkış tarihi 1 Ekim 2021 olarak belirlendi. Venom Let Ther Be Carnage Türkiye'de 15 Ekim Cuma günü yayına girecek

VENOM 2 OYUNCULARI KİMLER?

Venom Zehirli Öfke filminin oyuncuları arasında beklendiği gibi Venom ve Eddie Brock karakterlerini Tom Hardy oynayacak. Cletus Kasady ve Carnage karakterlerine ise Hollywood'un ünlü ve sevilen isimlerinden Woody Harrelson hayat verecek. Michelle Williams, Anne Weying rolüyle Eddie Brock'un yani Tom Hardy'nin eski nişanlısı, Naomie Harris, Shriek rolüyle Cletus Kasady'nin aşık olduğu kişi rollerine hayat verecek. Filmde ayrıca Stephen Graham, Sean Delaney, Reid Scott gibi isimlerinde rol alacağı duyurulmuştu.

VENOM2'NİN KONUSU NEDİR?

Çizgi romanlarda Carnage karakteri ilk kez The Amazing Spider-Man ile ortaya çıkmıştı. Woody Harrelson'ın canlandırdığı Carnage, Türkçe adıyla Kandöken olarak bilinmektedir. Tom Hardy'nin canlandırdığı Venom'un çok daha karanlık versiyonu olarak yaratılan Carnage, psikopat, yani duygulara sahip olmadığı biliniyor. Bu nedenle büyükannesini iterek öldürdüğü, annesinin köpeğine işkence ettiği, gönderildiği çocuk esirgeme kurumunun müdürünü öldürdüğü gibi çocukluk detaylarına çizgi romanlarda yer veriliyor. Sonunda bir seri katile dönüşen Kasady, Eddie Brock ile aynı hapishaneye atılır. Brock'tan kopan bir symbiote parçasının Kasady'ye tutunması sonucu da ortaya süper kötü kahraman Carnage çıkar. Cizgi roman evreninde Carnage o kadar güçlüdür ki, Spiderman onu yenmeyi başaramadığı için Venom ile işbirliği yapar. Ayrıca Tom Hardy'nin, Ağustos 2018'de üçüncü bir Venom filminde rol alması için imza attığını doğrulamasının ardından vizyona girmesi beklenen Spider-Man: No Way Home filminden sonra Venom'un 3. filmiyle birleşebileceği iddiaları bulunmakta.

İŞTE VENOM 2 FRAGMAN!

VENOM 2 TRAİLER 2 İZLE!

