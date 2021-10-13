Venezuela, 'sömürge dönemi soykırımı' için İspanya'dan özür bekliyor - Haberler
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Venezuela, "sömürge dönemi soykırımı" için İspanya'dan özür bekliyor

AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Venezuela,

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İspanya'nın sömürge döneminde yerli halklara yönelik başlattığı 300 yıllık soykırım için özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İspanya'nın sömürge döneminde yerli halklara yönelik başlattığı 300 yıllık soykırım için özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Maduro, devlet televizyonu VTV kanalına yaptığı açıklamada, İspanyol sömürgeciliğinin, 300 yıllık tarihi olayların siyasi konseyde tartışılması için Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu (CELAC) başkanına mektup göndereceğini bildirdi.

İspanya Kralı VI. Felipe'ye de mektup yazacağını dile getiren Maduro, "İspanya Kralı'nın tarihsel olaylar karşısında tutumunu düzeltmesini ve Amerika kıtasında yerli halklara yönelik 300 yıllık soykırım için af dilemesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Maduro, İspanya'nın da sömürgeciliğe karşı şanlı ve kahramanca bir tarihe sahip olduğunu belirterek, "İspanya'nın, tarihi acının ne olduğunu anlaması gerekir." dedi.

Tarihçilerden, antropologlardan ve sosyologlardan oluşan bir hakikat komisyonun kurulmasını isteyen Maduro, Amerika kıtasında 300 yıl boyunca uygulanan sömürge olaylarının aydınlatılmasını talep etti.

Meksika'dan da benzer talep gelmişti

Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, 26 Mart 2019'da yaptığı açıklamada, İspanya'nın 16. yüzyıl başında Amerika kıtasında yürüttüğü işgal ve yerli halklara karşı işlediği suçlar konusunda resmi özür dilenmesi için İspanya ve Vatikan'a mektup yolladığını bildirmişti.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri
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