Venezuela, Kolombiya ile sınırların ticaret için yeniden açıldığını duyurdu

Güney Amerika ülkesi Venezuela, Kolombiya ile Şubat 2019'dan bu yana kapalı tuttuğu sınırları ticari erişime yeniden açtığını açıkladı.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, iki ülkeyi birbirine bağlayan köprüde bulunan konteynerlerin birkaç saat önce kaldırıldığını belirterek, "Yarından itibaren ülkelerimiz arasındaki ticareti yeniden başlatacağız." ifadesini kullandı.

Siyasi ve diplomatik olarak yıllardır gergin bir ilişki sürdüren iki ülkenin yetkilileri, bir süredir sınırların tekrardan açılması için müzakereler yürütüyordu.

İki ülke ilişkileri Ocak 2019'da koptu

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetinin, Venezuela'da 23 Ocak 2019'da kendini devlet başkanı ilan eden dönemin Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "meşru devlet başkanı" olarak tanımasının ardından iki ülke ilişkileri kesintiye uğramıştı.

Venezuela hükümeti, 23 Şubat 2019'daki açıklamasında, Kolombiya'nın "ciddi ve yasa dışı tehditlerini" gerekçe göstererek bu ülkeyle olan sınırı geçici kapatma kararı almıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 24 Şubat 2019'da basına verdiği demeçte, Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kestiklerini, ayrıca Kolombiya Büyükelçisi'ne Venezuela'yı terk etmesi için 24 saat verdiklerini açıklamıştı.