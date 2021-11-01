Vefat Eden zabıta komiseri için tören düzenlendi

İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - İnegöl Belediyesi'nde 1997 yılında itfaiye personeli olarak göreve başlayan ve 5 yıllık itfaiye şoförlüğü sonrası 19 yıldır da Zabıta Müdürlüğünde görev yapan Zabıta Komiser Vekili Bülent İhsan Özkal, yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Uzun süredir tedavi gören Bülent İhsan Özkal'ın vefatı, İnegöl Belediyesi'nde büyük üzüntüye sebep oldu.

50 yaşındaki Zabıta Komiser Vekili Bülent İhsan Özkal'ın vefatı nedeniyle bugün İnegöl Belediyesi önünde tören düzenlendi. Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcıları, belediye personeli ve merhumun ailesinin katıldığı törende, Bülent İhsan Özkal için dualar edildi. 24 yıldır hizmet verdiği binaya son kez getirilen Bülent İhsan Özkal'ın cenazesi, gözyaşları içerisinde uğurlandı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün boğazımızda kelimelerin düğümlendiği bir gün. Benim de göreve başladığım günden itibaren tanıdığım, beyefendiliği, çalışkanlığı ile örnek bir kişiliğe sahip Bülent ağabeyimizi bugün ebediyete uğurluyoruz. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Tabi ki bizler imanlı, inançlı insanlarız. Ölüm hak ve ölümü her nefis tadacak. Bunu biz bir son olarak da görmüyoruz. Bir başlangıç. Ben ailesine sabırlar diliyorum. Rabbim inşallah cennetinde bizleri buluştursun. Ailesinin acısı bizim acımızdır" dedi.

Yapılan dualar sonrası merhumun cenazesi defnedilmek üzere Hacıkara Mahallesi'ne götürüldü.

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