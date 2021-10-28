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Vefat Eden: Mustafa UZUNKAYA

Habermetre - Haberler | Toplum
Vefat Eden: Mustafa UZUNKAYA

İlçemiz Saray Mahallesi'nden, Dursun Ali Uzunkaya'nın oğlu, Halit ve Dursun Uzunkaya'nı abileri, Yaşar ve Numan Dirican'ın amcaoğulları AHMET UZUNKAYA, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

SAMSUN (Habermetre) - İlçemiz Saray Mahallesi'nden, Dursun Ali Uzunkaya'nın oğlu, Halit ve Dursun Uzunkaya'nı abileri, Yaşar ve Numan Dirican'ın amcaoğulları AHMET UZUNKAYA, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Samsun Kıranköy Mezarlığı'nda aile kabristanlığına defnedilecektir.

Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

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