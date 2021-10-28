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Vefat Eden: Metin İLDEŞ

Habermetre - Haberler | Toplum
Vefat Eden: Metin İLDEŞ

İlçemiz Cüce Mahallesi'nden, (Merhum) Kamil İldeş'in hanımı, Serap ve Hayati İldeş'in anneleri, Selahattin Pişkin'in ablası METİN İLDEŞ, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

İlçemiz Cüce Mahallesi'nden, (Merhum) Kamil İldeş'in hanımı, Serap ve Hayati İldeş'in anneleri, Selahattin Pişkin'in ablası METİN İLDEŞ, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Merhumenin cenazesi bugün selayı müteakip Selahattin Pişkin'in Bahşi Mahallesi'ndeki evinin önünde alınacak helallikten sonra Avcı Sultan Mehmet (Merkez) Cami'ye getirilecek; öğle ve cenaze namazının ardından Cüce Mahallesi'nde aile kabristanlığına defnedilecektir.

Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.

Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

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