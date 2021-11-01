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Vefat Eden: Melek ÖZKAN

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Vefat Eden: Melek ÖZKAN

İlçemiz Kıranboğaz Mahallesi'nden, 'Yunusin Kaya' Kaya Özkan'ın hanımı, Fevzi Özkan'ın annesi MELEK ÖZKAN, Hakk'ın rahmetine kavuşmuşturMerhumenin cenazesi bugün saat 10: 00'da Kıranboğaz Mahallesi'nde aile kabristanlığına defnedilecektir.

İlçemiz Kıranboğaz Mahallesi'nden, 'Yunusin Kaya' Kaya Özkan'ın hanımı, Fevzi Özkan'ın annesi MELEK ÖZKAN, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur

Merhumenin cenazesi bugün saat 10: 00'da Kıranboğaz Mahallesi'nde aile kabristanlığına defnedilecektir.

Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.

Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

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