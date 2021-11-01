Vefat Eden: Melek ÖZKAN
İlçemiz Kıranboğaz Mahallesi'nden, 'Yunusin Kaya' Kaya Özkan'ın hanımı, Fevzi Özkan'ın annesi MELEK ÖZKAN, Hakk'ın rahmetine kavuşmuşturMerhumenin cenazesi bugün saat 10: 00'da Kıranboğaz Mahallesi'nde aile kabristanlığına defnedilecektir.
İlçemiz Kıranboğaz Mahallesi'nden, 'Yunusin Kaya' Kaya Özkan'ın hanımı, Fevzi Özkan'ın annesi MELEK ÖZKAN, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur
Merhumenin cenazesi bugün saat 10: 00'da Kıranboğaz Mahallesi'nde aile kabristanlığına defnedilecektir.
Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.
Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
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