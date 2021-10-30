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Vefat Eden: Kemal ERTAN

Habermetre - Haberler | Toplum
Vefat Eden: Kemal ERTAN

İlçemiz Tüfekçidere Mahallesi'nden, 'Elektrikçi' Murat, (Merhum) Yusuf, Celalettin, Ferhat ve Nihat Ertan'ın babaları KEMAL ERTAN, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

İlçemiz Tüfekçidere Mahallesi'nden, 'Elektrikçi' Murat, (Merhum) Yusuf, Celalettin, Ferhat ve Nihat Ertan'ın babaları KEMAL ERTAN, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Tüfekçidere Mahallesi'nde aile kabristanlığına defnedilecektir.

Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

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