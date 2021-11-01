Vefat Eden: Hakkı KARABÜK
İlçemiz Bahşi Mahallesi'nden, (Merhum) Abdullah Karabük'ün oğlu, (Merhum) Cengiz Karabük'ün kardeşi, Ladikli Yönetici, Sanayici ve İş Adamları Derneği (LAYSİAD) Eski Başkanı, Samsun Sanayi ve Ticaret Odası Genel Sekreteri Süleyman Karabük'ün abisi HAKKI KARABÜK, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
KARABÜK (Habermetre) - İlçemiz Bahşi Mahallesi'nden, (Merhum) Abdullah Karabük'ün oğlu, (Merhum) Cengiz Karabük'ün kardeşi, Ladikli Yönetici, Sanayici ve İş Adamları Derneği (LAYSİAD) Eski Başkanı, Samsun Sanayi ve Ticaret Odası Genel Sekreteri Süleyman Karabük'ün abisi HAKKI KARABÜK, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumun cenazesi bugün Samsun Büyük Cami'de kılınacak ikindi ve cenaze namazının ardından Samsun Kıranköy Mezarlığı'nda aile kabristanlığına defnedilecektir.
Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.
Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
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