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Vefat Eden: Gülseren YEŞİLAL

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Vefat Eden: Gülseren YEŞİLAL

İlçemiz Koğa Mahallesi'nden, (Merhum) 'Pala' Mehmet Yeşilal'ın hanımı, Yaşar ve Veysel Yeşilal'ın anneleri, Mehmet, Melikşah ve Sefa Yeşilal'ın babaanneleri GÜLSEREN YEŞİLAL, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

İlçemiz Koğa Mahallesi'nden, (Merhum) 'Pala' Mehmet Yeşilal'ın hanımı, Yaşar ve Veysel Yeşilal'ın anneleri, Mehmet, Melikşah ve Sefa Yeşilal'ın babaanneleri GÜLSEREN YEŞİLAL, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Merhumenin cenazesi bugün selayı müteakip Koğa Mahallesi'ndeki evinden alınarak, Avcı Sultan Mehmet (Merkez) Cami'ne getirilecek, öğle ve cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedilecektir.

Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.

Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

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