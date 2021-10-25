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Vefat Eden: Güllü VAROL

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Vefat Eden: Güllü VAROL

İlçemiz Başlamış Mahallesi'nden, Muhteber, Ahyet, Mustafa, Sadettin ve Mural Varol'un anneleri GÜLLÜ VAROL, Hakk'ın rahmetine kavuşmuşturMerhumenin cenazesi bugün akşam namazına müteakip Başlamış Mahallesi'nde aile kabristanlığına defnedilecektir.

İlçemiz Başlamış Mahallesi'nden, Muhteber, Ahyet, Mustafa, Sadettin ve Mural Varol'un anneleri GÜLLÜ VAROL, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur

Merhumenin cenazesi bugün akşam namazına müteakip Başlamış Mahallesi'nde aile kabristanlığına defnedilecektir.

Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.

Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

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