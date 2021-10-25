Vefat Eden: Güllü VAROL
İlçemiz Başlamış Mahallesi'nden, Muhteber, Ahyet, Mustafa, Sadettin ve Mural Varol'un anneleri GÜLLÜ VAROL, Hakk'ın rahmetine kavuşmuşturMerhumenin cenazesi bugün akşam namazına müteakip Başlamış Mahallesi'nde aile kabristanlığına defnedilecektir.
İlçemiz Başlamış Mahallesi'nden, Muhteber, Ahyet, Mustafa, Sadettin ve Mural Varol'un anneleri GÜLLÜ VAROL, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur
Merhumenin cenazesi bugün akşam namazına müteakip Başlamış Mahallesi'nde aile kabristanlığına defnedilecektir.
Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.
Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
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