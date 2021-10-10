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Vefat Eden: Fevzi UZUN

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Vefat Eden: Fevzi UZUN

İlçemiz Salur Mahallesi'nden, Belediyemizden Emekli Cezmi Uzun ve (Merhum) Erbakan Uzun'un babaları (Pala) FEVZİ UZUN, Hakk'ın rahmetine kavuşmuşturMerhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Salur Mahallesi'nde aile kabristanlığına defnedilecektir.

İlçemiz Salur Mahallesi'nden, Belediyemizden Emekli Cezmi Uzun ve (Merhum) Erbakan Uzun'un babaları (Pala) FEVZİ UZUN, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur

Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Salur Mahallesi'nde aile kabristanlığına defnedilecektir.

Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

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