Vefat Eden: Ferdane SEZGİN
İlçemiz Büyükkızoğlu Mahallesi'nde, Mehmet Sezgin'in eşi, Erhan, Orhan ve Burhan Sezgin'in anneleri FERDANE SEZGİN, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
İlçemiz Büyükkızoğlu Mahallesi'nde, Mehmet Sezgin'in eşi, Erhan, Orhan ve Burhan Sezgin'in anneleri FERDANE SEZGİN, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumenin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Büyükkızoğlu Mahallesi'nde aile kabristanlığına defnedilecektir.
Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.
Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
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