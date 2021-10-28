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Vefat Eden: Ferdane SEZGİN

Habermetre - Haberler | Toplum
Vefat Eden: Ferdane SEZGİN

İlçemiz Büyükkızoğlu Mahallesi'nde, Mehmet Sezgin'in eşi, Erhan, Orhan ve Burhan Sezgin'in anneleri FERDANE SEZGİN, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

İlçemiz Büyükkızoğlu Mahallesi'nde, Mehmet Sezgin'in eşi, Erhan, Orhan ve Burhan Sezgin'in anneleri FERDANE SEZGİN, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Merhumenin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Büyükkızoğlu Mahallesi'nde aile kabristanlığına defnedilecektir.

Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.

Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

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