Vefat Eden: Fadime YETKİN
İlçemiz Bolat Mahallesi'nden, Yusuf Yetkin'in eşi, Mustafa, Ahmet ve Salim Soylu'nun kız kardeşleri, Muhsin ve Cevat Yetkin'in teyzeleri FADİME YETKİN, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
İlçemiz Bolat Mahallesi'nden, Yusuf Yetkin'in eşi, Mustafa, Ahmet ve Salim Soylu'nun kız kardeşleri, Muhsin ve Cevat Yetkin'in teyzeleri FADİME YETKİN, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumenin cenazesi bugün Bolat Mahallesi'nde ikindi namazına müteakip aile kabristanlığında defnedilecektir.
Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.
Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
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