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Vefat Eden: Fadime ÇAY

Habermetre - Haberler | Toplum
Vefat Eden: Fadime ÇAY

İlçemiz Kıranboğaz Mahallesi'nde, (Merhum) Sefer Çay'ın eşi, Dilaver ve Abdullah Çay'ın anneleri FADİME ÇAY, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

ÇAY, AFYON (Habermetre) - İlçemiz Kıranboğaz Mahallesi'nde, (Merhum) Sefer Çay'ın eşi, Dilaver ve Abdullah Çay'ın anneleri FADİME ÇAY, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Merhumenin cenazesi bugün saat 10: 00'da Kıranboğaz Mahallesi'nde aile kabristanlığına defnedilecektir.

Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.

Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

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