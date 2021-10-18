Vefat Eden: Fadime ÇAY
İlçemiz Kıranboğaz Mahallesi'nde, (Merhum) Sefer Çay'ın eşi, Dilaver ve Abdullah Çay'ın anneleri FADİME ÇAY, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
ÇAY, AFYON (Habermetre) - İlçemiz Kıranboğaz Mahallesi'nde, (Merhum) Sefer Çay'ın eşi, Dilaver ve Abdullah Çay'ın anneleri FADİME ÇAY, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumenin cenazesi bugün saat 10: 00'da Kıranboğaz Mahallesi'nde aile kabristanlığına defnedilecektir.
Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.
Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
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