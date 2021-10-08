Vefat Eden: Cevdet EREN
İlçemiz Çakırgümüş Mahallesi'nde, Sülhi, Lütfi, Rahmi, Mustafa, Mahmut ve Mehmet Ali Eren'in babaları, Şehreküstü Mahallesi emekli cami imamı (Hafız) CEVDET EREN, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
İlçemiz Çakırgümüş Mahallesi'nde, Sülhi, Lütfi, Rahmi, Mustafa, Mahmut ve Mehmet Ali Eren'in babaları, Şehreküstü Mahallesi emekli cami imamı (Hafız) CEVDET EREN, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumun cenazesi bugün saat 11: 00'da Çakırgümüş Mahallesi'nde aile kabristanlığına defnedilecektir.
Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.
Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
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