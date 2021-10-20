Vefat Eden: Cemile UÇARLI
İlçemiz Başlamış Mahallesi'nden, Ferhat Uçarlı'nın eşi CEMİLE UÇARLI, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
İlçemiz Başlamış Mahallesi'nden, Ferhat Uçarlı'nın eşi CEMİLE UÇARLI, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumenin cenazesi yarın (21 Ekim Perşembe günü) öğle namazına müteakip Başlamış Mahallesi'nde aile kabristanlığına defnedilecektir.
Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.
Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
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