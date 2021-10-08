Vefat Eden: Cemil ÖZDER
İlçemiz Yenicami Mahallesi'nden, Niyazi ve Pakize Özder'in oğlu, Celal, Cemile, Cemalettin, Ahmet ve (Merhum) Uğur Özder'in kardeşleri CEMİL ÖZDER, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
İlçemiz Yenicami Mahallesi'nden, Niyazi ve Pakize Özder'in oğlu, Celal, Cemile, Cemalettin, Ahmet ve (Merhum) Uğur Özder'in kardeşleri CEMİL ÖZDER, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Namazgah Mezarlığı'nda aile kabristanlığına defnedilecektir.
Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.
Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
Habermetre - Son Dakika Haberleri