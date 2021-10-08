Vefat Eden: Cemil ÖZDER - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vefat Eden: Cemil ÖZDER

Habermetre - Haberler | Toplum
Vefat Eden: Cemil ÖZDER

İlçemiz Yenicami Mahallesi'nden, Niyazi ve Pakize Özder'in oğlu, Celal, Cemile, Cemalettin, Ahmet ve (Merhum) Uğur Özder'in kardeşleri CEMİL ÖZDER, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

İlçemiz Yenicami Mahallesi'nden, Niyazi ve Pakize Özder'in oğlu, Celal, Cemile, Cemalettin, Ahmet ve (Merhum) Uğur Özder'in kardeşleri CEMİL ÖZDER, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Namazgah Mezarlığı'nda aile kabristanlığına defnedilecektir.

Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Gökhan Çıra Sergen Yalçın
Spor Sergen Yalçın Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vefat Eden: Cemil ÖZDER - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 13:03:10. #1.12#