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Vefat Eden: Ali GÖK

Habermetre - Haberler | Toplum
Vefat Eden: Ali GÖK

İlçemiz Yenicami Mahallesi'nden, Hayati ve Hakan Gök'ün babaları 'Hacı' ALİ GÖK, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

İlçemiz Yenicami Mahallesi'nden, Hayati ve Hakan Gök'ün babaları 'Hacı' ALİ GÖK, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Merhumun cenazesi bugün selayı müteakip Yenicami Mahallesi'ndeki evinden alınarak, Avcı Sultan Mehmet (Merkez) Cami'ne getirilecek, öğle ve cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedilecektir.

Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

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