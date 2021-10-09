Vefalı köpek kendisine su içiren öğrenciyi okuluna kadar takip edip, kapıda bekledi - Haberler
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Vefalı köpek kendisine su içiren öğrenciyi okuluna kadar takip edip, kapıda bekledi

İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir - Haberler | Güncel

Vefalı köpek kendisine su içiren öğrenciyi okuluna kadar takip edip, kapıda bekledi Bayburt'ta sokak köpeği yolda başıboş bir şekilde koşarken, seyir halindeki araçla burun buruna geldi.

BAYBURT (İHA) - Vefalı köpek kendisine su içiren öğrenciyi okuluna kadar takip edip, kapıda bekledi

BAYBURT - Bayburt'ta sokak köpeği yolda başıboş bir şekilde koşarken, seyir halindeki araçla burun buruna geldi. Sürücünün ani fren yapmasıyla köpek son anda ezilmekten kurtuldu. Fren sesinden korkarak korku dolu gözlerle sağa sola koşturan köpeğe Bayburt Lisesinde okuyan 3'ncü sınıf öğrencisi Ömer Faruk Bayram çeşme başında elleriyle su içirerek, korkan köpeğin yardımına yetişti. Vefalı köpek kendisine su içiren öğrenciyi okuluna kadar takip ederek beklemeye başladı. Vefalı köpek, kendisine su içiren öğrenciye vefasını okul önün de ders bitimine kadar bekleyerek gösterdi.

"Bütün canlılara aynı şekilde yaklaşıyorum"

Köpeğin kaygı dolu gözlerle çeşme başında su içmek için beklediğini gördüğünü ve duruma kayıtsız kalmadığını dile getiren lise öğrencisi Ömer Faruk Bayram, "Ben köpeği kaygı dolu gözlerle çeşme başında gördüm. Korkmuştu, su içmek istiyordu herhalde. O arada su verebileceğim herhangi bir kap, tas bulamadığım için elimle su içirmek istedim" diye konuştu. Ayrım gözetmeksizin bütün canlılara aynı hassasiyeti gösterdiğini ifade eden Bayram, "bu köpek olsun, başka köpek olsun ya da farklı bir canlı olsun, hiç fark etmez bütün canlılara aynı şekilde yaklaşıyorum, yardım ediyorum" diye konuştu.

"Öğrencimizin bu tutumu bizi çok memnun etti"

Bayburt Lisesi Okul Müdürü Halil İbrahim Arslan, öğrencisinin bu davranışından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ömer Faruk isimli öğrencimizin bu davranışı bizi fazlasıyla memnun etmiştir, onore etmiştir. Okulumuzun gayesi çevreye, doğaya, canlılara karşı duyarlı bir nesil yetiştirmektir" ifadelerini kullandı.

Araçla köpeği ani fren yaparak son anda ezmekten kurtaran Sevim ise köpeği korkuttuğu için üzüntü duyduğunu ifade ederek, lise öğrencisinin bu davranışından ötürü ise mutlu olduğunu kaydetti.

Vefalı köpek kendisine su içiren öğrenciyi okuluna kadar takip edip, kapıda bekledi

Vefalı köpek kendisine su içiren öğrenciyi okuluna kadar takip edip, kapıda bekledi

Vefalı köpek kendisine su içiren öğrenciyi okuluna kadar takip edip, kapıda bekledi

Vefalı köpek kendisine su içiren öğrenciyi okuluna kadar takip edip, kapıda bekledi
İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir - Son Dakika Haberleri
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Haber: Vefalı köpek kendisine su içiren öğrenciyi okuluna kadar takip edip, kapıda bekledi - Haberler
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