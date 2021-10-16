Vefa Sosyal Markete anlamlı bağış

AKSARAY (Habermetre) - -İhtiyaç sahibi kişilere giysi ulaştıran Vefa Sosyal Market'e hayırsever işadamı tarafından kışlık mont ve bebek elbisesi bağışlandı.

Aksaray Valiliğince ihtiyaç sahipleri ve dar gelirli ailelerin giysi ve ev eşyası ihtiyaçlarının karşılandığı "Vefa Market'e hayırseverlerin destekleri sürüyor. Havaların soğuması ile kışlık elbise bağışlarını kabul eden Vefa Markete hayırsever işadamı tarafından 500 kışlık mont 250 bebek giysi paketi bağışlandı.

Aksaray Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şenol Mutlu, Kılıçaslan mahallesinde emekli öğretmen merhume Gülbahar Ökçe'nin devlete bağışladığı iki katlı evin yeniden düzenlenerek Vefa Sosyal Market'in oluşturulduğunu söyledi.

Giysi bağışı karşılama ve kayıt, kuru temizleme, ütüleme, paketleme bölümleri ile bir yıldan fazla hizmet veren Vefa Market'e hayırseverlerin büyük katkı sunduğunu belirten Mutlu; marketin açıldığı günden bu yana yaklaşık 5 bin vatandaşın giysi ihtiyacını karşıladığını ifade etti.

Vefa Sosyal Markete özel sektör firmalarından da destek verildiğini belirten Mutlu; "Valimiz Hamza Aydoğdu'nun himayesinde açılan Vefa Sosyal Marketimiz 1 yılını doldurdu. Marketimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyor. İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever bir iş adamı tarafından 500 kışlık mont 250 tane bebek giysi paketi Vefa Sosyal Marketimize bağışlandı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız evinde fazlalık olan giysilerini buraya getirip bağışta bulunabilir. Aldığımız giysiler yıkanıp, ütülendikten sonra barkodlanıp ihtiyacı olan kişilere ulaştırılıyor" dedi.

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