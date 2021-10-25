VCT Game Changers EMEA Seri 2 başlıyor!

Sadece kadın VALORANT oyuncularının katılıma açık bir etkinlik olan VCT Game Changers, yaklaşık 20 günün ardından ikinci etkinliği ile espor severlerin karşısına çıkıyor.

Toplamda 60 kadın VALORANT takımını mücadele ederken izleyeceğimiz etkinlik, bugün yani 25 Ekim Pazartesi günü akşam saatlerinde start alacak.

Takımların toplamda 20 bin Euro'luk ödül havuzundan en büyük payı almak için yarışacağı etkinlikte ülkemizde de bir çok temsilci yer alıyor. Etkinlik, ABB Aski E-Spor, BBL Queens, Beşiktaş Esports, Fire Flux Female, Futbolist ve daha birçok takımın mücadelesine sahne olacak.

Elemelerin İsviçre sisteminde oynanacağı etkinlikte rakiplerini mağlup eden en iyi 16 takım Playoff'lara katılmaya hak kazanacak. İkili eleme sisteminde gerçekleştirilen Playoff'larda başarıya ulaşan takım ise şmpiyon olarak tarihe geçecek.

Şampiyon olan takımda ödül havuzundan en büyük pay olan 8 bin Euro'yu evine götürürken, ikinci takım 4 bin Euro, üçüncü ve dördüncü takım 2250'şer Euro ve 5-8.takımlar 875 Euro kazanacak.

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