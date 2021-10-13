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Vatandaşlarımız Anlatıyor, Vali Gürel Çözüm Üretiyor.

Habermetre - Haberler | Toplum
Vatandaşlarımız Anlatıyor, Vali Gürel Çözüm Üretiyor.

Vatandaşlarımızın istek, şikayet ve önerilerini dile getirdikleri Halk Günü Toplantıları Vali Fuat Gürel başkanlığında devam ediyor.

Vatandaşlarımızın istek, şikayet ve önerilerini dile getirdikleri Halk Günü Toplantıları Vali Fuat Gürel başkanlığında devam ediyor. Görüşmelere katılan vatandaşlarımız istek, şikayet ve önerilerini kendileri ile özel olarak tek tek görüşen Vali Fuat Gürel'e dile getiriyor.

"Halk Günü" toplantısına iştirak etmek isteyen vatandaşlarımızın Çarşamba günleri saat 09. 00'da Valilik Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

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