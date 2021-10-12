Son dakika... Ankara'da işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık soruşturmasında 13 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Ankara'da işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık soruşturmasında 13 gözaltı

AA / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel
Son dakika... Ankara'da işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık soruşturmasında 13 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara'da, kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 14 şüpheliden 13'ü yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Ankara'da, kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 14 şüpheliden 13'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirme vaadiyle mağdur ve müştekilerden haksız menfaat temin ettikleri belirlenen 14 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Ankara, Mersin, Adana ve Kayseri'deki adreslerde arama, yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonda, 13 kişi yakalandı.

AA / Cemil Murat Budak - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri: Ankara'da 9 yıldır aranan kardeşleri öldürdüğünü itiraf eden 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Ankara'da 9 yıldır aranan kardeşleri öldürdüğünü itiraf eden 3 şüpheli tutuklandı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da gençlerle bir araya geldi: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da gençlerle bir araya geldi: (3)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Binali Yıldırım
Magazin Bülent Ersoy
Spor Cristiano
Tüm Haberler Yemek Tarifleri Gazeteler Fatih Terim Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika... Ankara'da işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık soruşturmasında 13 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 16:07:25. #1.11#