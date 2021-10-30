GÜMÜŞHANE (İHA) - Vatandaşlar sulama kanalına düşen ayıyı böyle kurtardı

GÜMÜŞHANE - Sulama kanalına düşen ayı, bölge sakinleri ve Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerinin gerdiği halat yardımı ile kurtarıldı.

Gümüşhane'de sulama kanalına düşen ayı, boyundan yüksek duvarı aşamadı. Ayının kurtulma çabasını gören bölge sakinleri durumu Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler halatı ağaca bağlayarak kanala çekti. Kanala uzatılan ağaca tırmanarak kurtulan ayının görüntüsü kameralara yansıdı.