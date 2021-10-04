Vatandaşlar su kanalına düşen inek için seferber oldu
İhlas Haber Ajansı / Murat Hazer - Haberler | Genel
Vatandaşlar su kanalına düşen inek için seferber oldu Mahsur kalan inek uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde su kanalında düşen inek, mahsur kaldığı yerden vatandaşın yoğun çabası neticesinde gerçekleşen 2 saatlik çalışma ile kurtarıldı.
SAKARYA (İHA) - Vatandaşlar su kanalına düşen inek için seferber oldu
Mahsur kalan inek uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı
SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde su kanalında düşen inek, mahsur kaldığı yerden vatandaşın yoğun çabası neticesinde gerçekleşen 2 saatlik çalışma ile kurtarıldı.
Kaynarca ilçesi Büyükyanık Mahallesi'nde Tunahan Sağır'a ait inek, su kanalına düştü. Mahsur kalan inek için vatandaşlar seferber oldu. Vatandaşlar, traktör yardımı ile yaklaşık 2 saatlik çalışma neticesinde ineği düştüğü yerden kurtardı. İneğin kurtarıldığı anlar ise, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.