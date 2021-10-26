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Vatandaşlar dolmuşların denetlenmesini istedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vatandaşlar dolmuşların denetlenmesini istedi

Zonguldak'ta ilçelerde yolcu taşımacılığı yapan dolmuş ve otobüslerin denetlenmesini isteyen vatandaşlar, fazla yolcu alınması sebebiyle koronavirüs riskinin arttığına dikkat çektiler.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta ilçelerde yolcu taşımacılığı yapan dolmuş ve otobüslerin denetlenmesini isteyen vatandaşlar, fazla yolcu alınması sebebiyle koronavirüs riskinin arttığına dikkat çektiler.

Devrek ilçesinde taşımacılık yapan dolmuş ve otobüslere fazla yolcuların alınmamasını isteyen vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu. Zaman zaman koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığını iddia eden vatandaşlar, koltukların yanı sıra ayakta da alınan yolcularla hem trafik yönünden hem de salgın dolayısıyla riskin arttığını öne sürdüler. Vatandaşlar, kurallara uyulması gerektiğini hatırlatarak maske, mesafeye de önem verilmesini istediler. - ZONGULDAK

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