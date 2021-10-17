Vatandaşlar balıkhaneye akın ettiler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vatandaşlar balıkhaneye akın ettiler

İhlas Haber Ajansı / Serhat Barış - Haberler | Genel
Vatandaşlar balıkhaneye akın ettiler

Vatandaşlar balıkhaneye akın ettiler Balık bolluğu fiyatlara olumlu yansıdı Bandırma Balık Hali'nde yaşanan balık bolluğu balıkçıların yüzünü güldürüyor.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Vatandaşlar balıkhaneye akın ettiler

Balık bolluğu fiyatlara olumlu yansıdı

BALIKESİR - Bandırma Balık Hali'nde yaşanan balık bolluğu balıkçıların yüzünü güldürüyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Marmara Denizi'nde yağışlı havanın balık miktarını arttırması sonucu tezgahlarda lüfer, hamsi ve palamut bolluğu yaşanıyor.

Hamsi bolluğu olmasına rağmen kilosu 25 TL'den aşağı düşmezken, lüferin tanesi 35 ile 40 TL'den satılıyor. Balıkçı esnafı Barış Yıldız "Bandırma Balık Hali'ne bol miktarda Karadeniz ve Marmara hamsisi gelmekte. Havanın etkisiyle birlikte balık fiyatları yar yarıya düştü. Bununla birlikte lüfer bolluğu da yaşanmakta ve 350 ile 400 gramlık Lüferin adeti 40 liradan 30 liraya düştü. 40 liralık olan lüfer 35 lira oldu hamsi fiyatlarımız 25 liraya kadar düştü. Karadeniz ve Marmara hamsisi 25 lira. Vatandaşlarımız balıkhanemize gelerek bol bol balık yiyorlar. Balık miktarının artması bizi de mutlu ediyor. Özellikle hafta sonu balık halimizde müşteri bolluğu yaşanıyor. Böyle giderse balık miktarı daha da artacak ve vatandaşlarımız bol bol balık yiyecek dolayısıyla balığa doyacak." diye konuştu.

Vatandaşlar balıkhaneye akın ettiler

Vatandaşlar balıkhaneye akın ettiler

Vatandaşlar balıkhaneye akın ettiler

Vatandaşlar balıkhaneye akın ettiler

İhlas Haber Ajansı / Serhat Barış - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop
Magazin Nihal Yalçın Armağan Çağlayan Ahmet Davutoğlu
Spor Mustafa Şentop Mesut Özil Marcao
Tüm Haberler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Vladimir Putin Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vatandaşlar balıkhaneye akın ettiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 11:03:50. #1.12#